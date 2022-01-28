Гончаренко: об увольнении из «Краснодара» узнал на сайте клуба

Экс-наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, что об увольнении из клуба узнал из новости на официальном сайте команды.

«Я не вижу, за что мне должно быть стыдно. Я не делал ничего такого: никуда не пропадал, номер телефона не менял. У меня всегда работают и белорусский, и российский телефоны. Знал ли я о расторжении контракта? Нет. Прочитал на сайте. Просто открыл интернет и увидел новость о своем увольнении? Да», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал, что уход тренера не связан с результатом, которого добилась команда по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

44-летний тренер возглавил клуб в апреле 2021 года. В январе стало известно о расторжении контракта с белорусским наставником.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. Следующую игру команда проведет в феврале против «Локомотива».

13 января «Краснодар» сообщил о назначении немца Даниэля Фарке главным тренером команды. Соглашение с ним рассчитано до лета 2024 года. Немец — всего лишь четвертый иностранный специалист в клубе Галицкого. До этого с командой работали серб Славолюб Муслин, белорусы Олег Кононов и Виктор Гончаренко.

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре 2020 года. Он возглавлял команду с 2017 года. Под его руководством «Норвич» дважды за четыре года поднимался в АПЛ.

Ранее владелец «Краснодара» Галицкий раскрыл подробности увольнения Гончаренко.