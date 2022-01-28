Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Венгрии рассказали о запросе США на размещение дополнительных войск 18:09
СК возбудил дело по факту жесткой посадки Ми-8 в Ульяновской области 18:07
Российская сторона отреагировала на запрос США в Совет Безопасности ООН... 18:03
Норвежка Фемстейневик выиграла спринт на ЧЕ по биатлону, Гербулова стала восьмой 18:02
Порошенко порекомендовал Зеленскому «прийти в сознание» и заправить танки горючим 17:59
В США мост обрушился на газопровод накануне приезда Байдена 17:54
Уфимец рассказал о желании жителей «взяться за вилы» после нападения собак... 17:51
В Италии встали на сторону России в «противостоянии»... 17:49
Минобороны подтвердило гибель одного человека после крушения Ми-8 17:46
Зверев объяснил, почему его оштрафовали за нарушения на выборах 17:44
Бесплатная ставка 2000 р.

Гончаренко: об увольнении из «Краснодара» узнал на сайте клуба

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Экс-наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, что об увольнении из клуба узнал из новости на официальном сайте команды.

«Я не вижу, за что мне должно быть стыдно. Я не делал ничего такого: никуда не пропадал, номер телефона не менял. У меня всегда работают и белорусский, и российский телефоны. Знал ли я о расторжении контракта? Нет. Прочитал на сайте. Просто открыл интернет и увидел новость о своем увольнении? Да», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал, что уход тренера не связан с результатом, которого добилась команда по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

44-летний тренер возглавил клуб в апреле 2021 года. В январе стало известно о расторжении контракта с белорусским наставником.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. Следующую игру команда проведет в феврале против «Локомотива».

13 января «Краснодар» сообщил о назначении немца Даниэля Фарке главным тренером команды. Соглашение с ним рассчитано до лета 2024 года. Немец — всего лишь четвертый иностранный специалист в клубе Галицкого. До этого с командой работали серб Славолюб Муслин, белорусы Олег Кононов и Виктор Гончаренко.

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре 2020 года. Он возглавлял команду с 2017 года. Под его руководством «Норвич» дважды за четыре года поднимался в АПЛ.

Ранее владелец «Краснодара» Галицкий раскрыл подробности увольнения Гончаренко.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть