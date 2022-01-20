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Галицкий раскрыл подробности увольнения Гончаренко

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Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий раскрыл подробности увольнения белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

По его словам, уход тренера не связан с результатом, которого добилась команда по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Все отношения тренера и клуба останутся внутри. Есть одна передача на «Матч ТВ», но мы в нее не хотим превращаться.

«Краснодар» мог быть выше? Нас судят лучше и лучше. Вопросы судейства минимальные. По составу «Краснодар» не пятый. Должны быть в тройке. Увольнение было не по результату. Хочу закрыть эту тему», — сказал Галицкий в эфире «Матч Премьер».

После 18 туров «Краснодар» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 29 очков.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов потерпел первое поражение на посту тренера «Ференцвароша».

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Футбол. Чемпионат России
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