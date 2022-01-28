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Губерниев: мы живем в эпоху Заремы Салиховой

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Телеграм-канал Заремы Салиховой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Заремы Салиховой о бывшем генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове.

«Мы живем в эпоху Заремы. Я за то, чтобы был канал «Зарема-ТВ», чтобы было радио «Зарема-ФМ», газета «Зарема-Экспресс». Это всколыхнет медиапространство. Представьте, в 9 вечера в воскресенье будет студия в виде огромного футбольного поля. Передача будет называться «Газизов». Обязательно ждем на «Зарема-ФМ» диджея Газизова», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу владелец красно-белых Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью.

Сейчас должность генерального директора клуба занимает Евгений Мележиков. Он работает в столичном клубе с 2013 года. Ранее Мележиков занимал пост директора по безопасности.

После 18 туров москвичи располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а также продолжат выступление в Лиге Европы.

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова назвала Газизова жвачкой, которая прилипла к подошве и не отлипает.

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