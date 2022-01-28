Орлов о Fan ID: депутаты должны выражать чаяния народа, а они чье мнение выражают?

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге» высказался на тему введения паспорта болельщика на спортивных мероприятиях в России.

«Помню, как в Государственной думе Валуев сразу выступил: «Да, надо». И Журова так же говорила, и Роднина – это наши спортсмены-депутаты. Они должны выражать чаяния народа, а они чье чаяние выражают, когда голосуют? Еще выступают, поддерживают. А сейчас обратный ход. Пускай Роднина нам расскажет. Журова вот сразу отыграла назад. Пусть Валуев расскажет. Почему они не пошли к болельщикам, чтобы с ними все обсудить?» — сказал Орлов.

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также «Зенита», «Ростова» «Краснодара» и ряд других клубов.

Ранее фанаты «Крыльев Советов» объявили бойкот соревнованиям, на которых будет введет Fan ID.