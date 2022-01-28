Медведева ответила на вопрос о поднятии возрастного ценза в фигурном катании

Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

После Олимпийских игр — 2022 в Пекине конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит идею поднять возрастной ценз до 17 лет при переходе на взрослый уровень в одиночном катании. Сейчас он составляет 15 лет.

«Сколько людей, столько и мнений. Я человек, который выиграл чемпионат мира в 15 лет. Нет, в 16 и 17. Первые этапы Гран-при я выиграла в 15, мне исполнилось 16 и в этом же сезоне я выиграла чемпионат мира. Вот мой ответ», — сказала Медведева в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!».

Ранее сообщалось, что Медведева рассказала, что ничего бы не стала менять в своей подготовке к зимним Олимпийским играм, которые состоялись в 2018 году в Южной Корее.

Фигуристка дважды выигрывала чемпионат мира, а на зимних Олимпийских играх — 2018 года стала обладательницей двух серебряных медалей — в личном первенстве (где проиграла Алине Загитовой) и командном.