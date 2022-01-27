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Емельяненко назвал провокацией запрет украинцам фотографироваться с россиянами на ОИ-2022

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@alexemelyanenko/Instagram

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал запрет украинским спортсменам фотографироваться с россиянами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Слова Емельяненко передает VseProSport.

«Это уже провокация со стороны Украины. Непонятно, для чего это делается. Причем это делается со всех сторон: не только по телевизору, но и на спортивной арене. Для чего в спорт лезть? Когда политику начинают пихать, это может отвлекать самих украинских спортсменов. Хотя кого-то, может, и поддержит. Да, я не делю россиян, украинцев и белорусов на наших и ваших. Все мы одно постсоветское пространство», — сказал боец.

Напомним, что 24 января о запрете стоять рядом с россиянами заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Также накануне бывший главный тренер сборной Украины Mирон Mаркевич заявил, что украинцы не должны фотографироваться с россиянами на Играх в Пекине.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова футбольного тренера Мирона Маркевича, объявившего неприемлемым обнимания и фотографирование украинских и российских спортсменов на Олимпийских играх.

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