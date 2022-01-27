Тренер сборной России по биатлону сообщил о положительном тесте на коронавирус

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сообщил о том, что его тест на коронавирус после прилета в Пекин показал положительный результат.

«Да, действительно это так. Теперь меня ждет повторный анализ», — приводит слова специалист ТАСС.

Напомним, ранее положительный результат теста на коронавирус перед вылетом в столицу Китая был зафиксирован у главы сервис-службы сборной Александра Печерского. Его заменит Дмитрий Блинов.

Также был отложен вылет нескольких членов национальной команды. У биатлонистки Ирины Казакевич оказался просроченный QR-код, а у спортсменки Валерии Васнецовой, тренера Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина его не было в информационном приложении об Олимпиаде в Пекине «my2022».

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась об инциденте с недопуском членов сборной России по биатлону на борт самолета, вылетавшего в Пекин.