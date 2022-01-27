Российский фигурист перенес серьезную операцию

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2011 года, а ныне тренер Артур Гачинский был прооперирован в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал сам бывший спортсмен. Он поделился, что перенес операцию — вырезали межпозвоночную грыжу, убрали межпозвоночный диск, поставили имплант. При этом он отметил, что обошлось без вставления шурупов и болтов.

«Ведь проблема изначально была в том, что левая нога у меня отказала, почти полностью потеряла функцию. Такие последствия травм и всего вместе. Но мне нужно быть дальше в строю, на коньках, чтобы тренировать без проблем», — поделился Гачинский.

Спортсмен работает в тренерской группе Алексея Мишина. Профессиональную карьеру фигуриста он завершил в 2015 году из-за большого количества травм.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион и тренер Алексей Урманов прокомментировал непопадание российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Спортсменка пропускает третьи Игры подряд.