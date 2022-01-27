Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Госдеп США заявил о прекращении работы СП-2 при вторжении России на Украину 05:03
В Киеве оценили ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям... 04:56
«Барселона» обратится в прокуратуру по итогам расследования работы... 04:50
Петр Ян попал в десятку лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории 04:30
Британский министр обороны анонсировал встречу с Шойгу 04:27
Назван способ восполнить нехватку стажа для пенсии 04:06
В Японии рассказали, где упал запущенный КНДР снаряд 03:51
Тренер Урманов не считает пропуск третьей Олимпиады проблемой для Туктамышевой 03:50
Названы сроки спада вызванной «омикроном» волны коронавируса 03:34
Экс-фигуристка Гербольдт назвала пропуск Игр-2022 Колядой большой трагедией 03:30
Бесплатная ставка 2000 р.

Боярский: с внедрением Fan ID российские стадионы обречены быть пустыми

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский критично высказался о внедрении FAN ID, передает Sport24.

Он отметил, что сам без проблем оформит паспорт болельщика, чтобы посещать матчи любимой команды, однако подчеркнул, что многим фанатам подобная мера не нравится.

«С внедрением Fan ID российские стадионы обречены быть пустыми, поэтому я против этого закона. Еще и объясняют все через одно место, никакой ясности.

Сейчас практически все фанатские движения заявили о бойкоте игр — их право. Но надо помнить, для кого существует вообще футбол. Зритель всегда очень важен для атмосферы на стадионе, поэтому к мнению болельщиков стоит прислушаться», — заявил Боярский.
Напомним, что с 1 июня 2022 года вступит в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также «Зенита», «Ростова» «Краснодара» и ряд других клубов.

Ранее сообщалось, что музыкальная группа «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, в своей новой песне высмеяла введение паспорта болельщика (FAN ID).

«Что ни день, то мыслей миллион: сделать паспорт посетителя концертов или паспорт, чтобы сходить на стадион. Паспорт радости, документ для грусти, справку посетителя пивнушки», — такие слова звучат в тексте песни, которая называется «Па-спорт».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть