Боярский: с внедрением Fan ID российские стадионы обречены быть пустыми

Народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский критично высказался о внедрении FAN ID, передает Sport24.

Он отметил, что сам без проблем оформит паспорт болельщика, чтобы посещать матчи любимой команды, однако подчеркнул, что многим фанатам подобная мера не нравится.

«С внедрением Fan ID российские стадионы обречены быть пустыми, поэтому я против этого закона. Еще и объясняют все через одно место, никакой ясности.

Сейчас практически все фанатские движения заявили о бойкоте игр — их право. Но надо помнить, для кого существует вообще футбол. Зритель всегда очень важен для атмосферы на стадионе, поэтому к мнению болельщиков стоит прислушаться», — заявил Боярский.

Напомним, что с 1 июня 2022 года вступит в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также «Зенита», «Ростова» «Краснодара» и ряд других клубов.

Ранее сообщалось, что музыкальная группа «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, в своей новой песне высмеяла введение паспорта болельщика (FAN ID).

«Что ни день, то мыслей миллион: сделать паспорт посетителя концертов или паспорт, чтобы сходить на стадион. Паспорт радости, документ для грусти, справку посетителя пивнушки», — такие слова звучат в тексте песни, которая называется «Па-спорт».