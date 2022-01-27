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Глушаков — о чемпионате России: многие клубы убили

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РИА Новости

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков критично высказался об уровне конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

Он отметил, что в российском первенстве сейчас есть только один ярко выраженный лидер, и другим командам не под силу с ним бороться.

«Сейчас очень сложно стать чемпионом в России. Пока только одна команда может выиграть РПЛ. Сейчас не вижу какую-то другую конкурентоспособную команду. На данный момент никто в России не может тягаться с «Зенитом».

Надо смотреть правде в глаза. Многие клубы убили. И с ними была убита и конкуренция. Остался один «Зенит», — заявил Глушаков.

После 18 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб лидирует в турнирной таблице, имея в активе 38 баллов. На два очка от команды отстает московское «Динамо». Тройку лидеров замкнул «Сочи», набравший 31 очко.

Чемпионат России возобновится 26 февраля.

Ранее сообщалось, что Глушаков прокомментировал переход в состав команды 38-летнего футболиста Юрия Жиркова. С лета 2021 года футболист восстанавливался после повреждения, полученного на чемпионате Европы — 2020, и не играл ни за какую команду.

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Футбол. Чемпионат России
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