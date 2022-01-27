Группа «Ленинград» высмеяла введение FAN ID в новой песне

Музыкальная группа «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров, в своей новой песне высмеяла введение паспорта болельщика (FAN ID).

«Что ни день, то мыслей миллион: сделать паспорт посетителя концертов или паспорт, чтобы сходить на стадион. Паспорт радости, документ для грусти, справку посетителя пивнушки», — такие слова звучат в тексте песни, которая называется «Па-спорт».

Напомним, что с 1 июня 2022 года вступит в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также «Зенита», «Ростова» «Краснодара» и ряд других клубов.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что действие Fan ID будет распространяться только на международные соревнования.