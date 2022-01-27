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Фигуристы группы Тутберидзе прилетели в Красноярск для сбора перед Олимпиадой

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Фигуристы сборной России, которые работают в группе у Этери Тутберидзе, прибыли в Красноярск для прохождения тренировочного сбора перед тем, как отправиться в Пекин, где 4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры, сообщает ТАСС.

Под руководством специалиста занимаются Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, а также выступающие в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

25 января стало известно, что в составе сборной России по фигурному катанию было произведено одно изменение — Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому отправиться вместе с командой в Пекин не сможет. Его заменил первый запасной — Евгений Семененко.

В Красноярске спортсмены ежедневно сдают тесты на коронавирусную инфекцию, новых заражений в команде по фигурному катанию не выявлено. Первые фигуристы вылетят в Китай 1 февраля.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Габриэль Дэйлман посоветовала подопечным Этери Тутберидзе не замалчивать о своих травмах, а брать время на отдых.

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