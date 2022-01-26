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Мостовой высмеял Карпина за посещение сборов команд РПЛ

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал визиты главного тренера национальной команды Валерия Карпина на зимние сборы команд Российской премьер-лиги. Слова Мостового передает «Московский комсомолец».

Отметим, что Карпин посетил сборы «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива».

«Карпин ездит, смотрит. Он что, своих игроков не знает? Тем более на первых сборах что смотреть? Как Карпин стал тренером, началось какое-то шоу. Каждый день показывают, как он сидит на футболе. Что он еще делать-то должен? Смешно», — сказал Мостовой.

Напомним, что сборная России под руководством Валерия Карпина заняла второе место в группе отборочного турнира к чемпионату мира, уступив Хорватии в заключительном матче. Это позволило россиянам попасть в стыковые матчи.

24 марта 2022 года пройдет встреча между сборными России и Польши. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о конфликтной ситуации между Валерием Карпиным и нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

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Футбол. Чемпионат России
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