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«Фейеноорд» арендует игрока «Спартака» до конца сезона с правом выкупа

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Полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс перейдет в «Фейеноорд». Об этом сообщает AD.nl.

По сведениям источника, голландский клуб согласовал аренду Хендрикса до конца нынешнего сезона с правом выкупа. На этой неделе игрок отправится в Роттердам для подписания соглашения.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Хендрикс провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2024 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хендрикса составляет €1,8 млн.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб идет на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 23 балла и отставая от лидера — петербургского «Зенита» — на 15 очков. Также красно-белые продолжают выступление в Лиге Европы, в плей-офф турнира они вышли с первого места в группе.

Ранее о переговорах со «Спартаком» рассказал технический директор «Фейеноорда».

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