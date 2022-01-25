Авербух о фигуристе Коляде: объективно больше Олимпиады у него не будет

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что россиянин Михаил Коляда не примет участие в Олимпийских играх — 2022 из-за положительного теста на COVID-19. Слова Авербуха передает «Спорт-Экспресс».

«Бесконечно поддерживаю Коляду, потому что это самый главный старт в карьере любого спортсмена. Ему уже 26, поэтому объективно больше Олимпиады у него не будет. Очень жаль. Впереди чемпионат мира. Мы будем поддерживать его там! Тем не менее команда у нас очень сильная», — сказал Авербух.

Напомним, что сегодня Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о том, что вместо Михаила Коляды на Игры в Пекине в качестве основного поедет Евгений Семененко.

Коляда пропустил завершившийся в Эстонии чемпионат Европы по фигурному катанию из-за вывиха стопы. Семененко стал пятым, а выиграл турнир другой россиянин — Марк Кондратюк.

Таким образом состав сборной России в мужском одиночном катании выглядит следующим образом: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко. В качестве запасных на Игры едут Михаил Коляда и Петр Гуменник.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о замене Михаила Коляды на Евгения Семененко.