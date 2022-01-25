В Кремле высказались о реакции болельщиков насчет Fan ID

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал позицию Кремля по поводу введения закона о Fan ID.

«Мы считаем, что необходим диалог с фанатскими объединениями и разъяснительная работа. Надо понять, почему реакция такая непримиримая, может быть, они не понимают каких-то нюансов, надо разъяснять… Представители таких объединений, прежде чем занимать такие позиции, должны обращаться за разъяснениями», — заявил Песков.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Он уже применялся в России на матчах Кубка Конфедераций 2017 года, а также на чемпионате мира — 2018.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также «Зенита», «Ростова» «Краснодара» и ряд других клубов.

Ранее бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков рассказал, что может заставить Госдуму отменить закон о Fan ID.