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Экс-хавбек «Спартака» — о Fan ID: почему не сделать Театр ID, Кино ID, Заправка ID?

Бывший хавбек «Спартака» Калиниченко раскритиковал введение Fan ID

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Global Look Press

Экс-хавбек московского «Спартака» Максим Калиниченко раскритиковал введение закона о Fan ID.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.

«А почему бы не сделать Кино ID, Театр ID, Заправка ID, Продуктовый ID? Чтобы уж наверняка проследить, где фанат купил бутылку пива, откуда ехал, какой репертуар в театре или кино предпочитает?

Ну и согласно этому небольшому опросу, почти половина на футбол не пойдет, и, соответственно, перепись их не коснется. Трибуны опустеют минимум на половину. И вроде понятно, кому и зачем это нужно, однако непонятно, что еще не знают про активных болельщиков, инициаторы сего действа», — написал Калиниченко в своем Telegram-канале.

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение фанатов «Спартака», петербургского «Зенита» и «Ростова» бойкотировать матчи из-за внедрения закона о Fan ID.

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Футбол. Чемпионат России
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