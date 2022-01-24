Драчев о решении Минспорта Украины: хотят раскрутить Запад на деньги

Двукратный призер Олимпийских игр и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает маразмом решение министра спорта страны запретить местным спортсменам находиться рядом с россиянами, держащими в руках флаг своей страны, на Олимпийских играх в Пекине.

«Это окончание здравого смысла полностью. Ясно, что все это политиканство, они пытаются получить как можно больше денег с Запада, раскрутить их на волне якобы российской агрессии, которой не может быть. Для того, чтобы это продолжать и получать, им нужны такие красивые реплики — русские пытаются напасть, с ними нельзя разговаривать, не фотографируйтесь, не общайтесь. Маразм за маразмом», — передает слова Драчева ТАСС.

Напомним, что сегодня министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15-ти видах спорта.

Ранее олимпийская чемпионка Софья Великая отреагировала на решение Министерства спорта Украины запретить нахождение их граждан рядом с российскими спортсменами, держащими триколор.