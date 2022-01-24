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Канадская чемпионка ОИ дала совет подопечным Тутберидзе

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Global Look Press

Олимпийская чемпионка Габриэль Дэйлман посоветовала подопечным Этери Тутберидзе не замалчивать о своих травмах, а брать время на отдых.

«Многие российские фигуристки также катаются с травмами и повреждениями, в том числе в лучшей группе — Этери Тутберидзе. Что вы бы им посоветовала как более опытная фигуристка? Если все очень плохо, даже если страшно сказать своему тренеру, родителям, да даже себе о травме — все равно берите отдых, если он вам нужен. Гораздо важнее это время на восстановление, потому что если вы не залечитесь, тело будет ломаться еще проще», — передает слова Дэйлман «Спорт-Экспресс».

Дэйлман является олимпийской чемпионкой 2018 года в командных соревнованиях.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Ранее сообщалось, что фигуристы Эллисон Рид и Саулиус Амбрулевичюс не смогут выступить на Олимпиаде из-за отказа Рид в получении гражданства Литвы.

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