В «Спартаке» отреагировали на решение фанатов бойкотировать матчи команды

Глава медиадепартамента московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о решении фанатов бойкотировать матчи команды во всех турнирах из-за внедрения закона о Fan ID.

По его словам, в клубе уважают мнение болельщиков.

«Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего кроме расстройства не вызывает. Болельщики «Спартака» — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды.

При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме», — приводит слова Зеленова «СЭ».

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал бессмысленным бойкот фанатов «Спартака».