Васильев о масс-старте: к сожалению, у нас Резцова и Нигматуллина – лидеры

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о результатах женского масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Его слова передает «Матч ТВ».

«Женщины наши выступили неплохо, лишний промах у Резцовой не позволил ей бороться за первые места. Нигматуллина сегодня была слаба ногами, устала, хотя последний круг традиционно хорошо пробежала. К сожалению, у нас эти две девушки, Резцова и Нигматуллина – лидеры. Остальным нужно к Олимпиаде подтянуть стрелковый компонент», – сказал Васильев.

Напомним, в масс-старте первое место заняла итальянка Доротея Вирер. На второй строчке расположилась Динара Алимбекова. Анаис Шевалье из Франции замкнула тройку сильнейших.

Кристина Резцова заняла четвертое место, Ульяна Нигматуллина приехала к финишу восьмой, Валерия Васнецова — 15, Ирина Казакевич — 20.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заезда.

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