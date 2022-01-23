Стала известна заявка сборной России по хоккею на пекинскую Олимпиаду, которая пройдет в феврале 2022 года.

Вратари: Тимур Билялов, Иван Федотов, Александр Самонов.

Защитники: Артем Минулин, Егор Яковлев, Никита Нестеров, Александр Никишин, Вячеслав Войнов , Александр Елесин, Сергей Телегин , Дамир Шарипзянов.

Нападающие: Никита Гусев, Кирилл Марченко, Вадим Шипачев , Дмитрий Воронков, Артур Каюмов, Артем Анисимов, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Андрей Чибисов, Кирилл Семенов, Арсений Грицюк.

На групповом этапе россияне встретятся со Швейцарией, Данией и Чехией.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что олимпийский хоккейный турнир состоится в ранее назначенные сроки.