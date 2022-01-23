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Биатлонистка Резцова оценила свою форму перед Олимпиадой

Биатлонистка Резцова: подхожу к Олимпиаде в боевой готовности

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РИА Новости

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о своей форме перед пекинской Олимпиадой.

«Подхожу к Олимпиаде в боевой готовности. Есть достаточно времени, чтобы успеть восстановиться и набрать форму к старту Игр. Есть представление, как построить тренировочный процесс», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился ожиданиями от Олимпийских игр 2022 года.

«Резцова — единственная в сборной, кто хотя бы за что-то борется и претендует на медали на Олимпиаде. Это очень маленький шанс. Но у Кристины он есть, в отличие от остальных наших девочек», — сказал Драчев.

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