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Мостовой поделился мнением о возможном возвращении Дзюбы в сборную

Мостовой: тему с возвращением Дзюбы в сборную надо закрыть

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РИА Новости

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением о возможном возвращении Артема Дзюбы в национальную команду.

«По поводу слов Карпина о возможном возвращении Дзюбы в сборную. Я считаю, что вообще уже эту тему нужно закрыть. Потому что и тот, и другой уже говорили, что нет», — написал Мостовой в своем Telegram-канале.

В текущем году Дзюба провел 27 матчей в рамках чемпионата России, в которых отличился 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Дзюба является лидером по числу голов, показателю «гол + пас» и среднему числу результативных действий за матч Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году.

С того момента, как Карпин возглавил команду (летом 2021 года, сменив на посту Станислава Черчесова), по разным причинам Дзюба за национальную команду не сыграл. Специалист прокомментировал слова футболиста о том, что «он готов пойти навстречу сборной».

Ранее сообщалось, что Дзюба не присутствовал на встрече Карпина с российскими игроками «Зенита».

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Футбол. Чемпионат России
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