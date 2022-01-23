Экс-тренер «Зенита» раскритиковал поведение форварда сине-бело-голубых Азмуна

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал поведение форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна, который улетел в Германию на подписание контракта с «Байером», не поставив в известность руководство команды, передает «Чемпионат.com».

«Неужели «Зенит» действительно не знал, что Азмун ведет переговоры с другим клубом? Это несерьезно для такого игрока, как Сердар. У него же есть агент», — сказал Петржела.

Иранец пополнил ряды клуба с берегов Невы зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами.