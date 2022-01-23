Сборная России по биатлону завоевала серебро в мужской эстафете

Мужская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

На первом этапе за россиян бежал Антон Бабиков. Даниил Серохвостов принял эстафету на втором этапе. Третий отрезок гонки бежал Александр Логинов, который использовал пять дополнительных патронов. Завершал эстафету Эдуард Латыпов. После стрельбы лежа он отправился на один штрафной круг, но в концовке смог отыграть две позиции и принес России серебро.

Отметим, что победителями гонки стали норвежские биатлонисты. Бронзы удостоилась сборная Германии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию эстафеты.

Биатлон. Кубок мира. Антхольц (Италия)

Мужчины. Эстафета.

1. Норвегия – 1.12.14,7

2. Россия — +1.57,2

3. Германия +2.04,4.

Также сегодня в 17:15 пройдет женский масс-старт.

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал неудачное выступление Ирины Казакевич в эстафетной гонке.