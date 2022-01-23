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Российскому шахматисту присудили поражение за отказ от ношения маски

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Российский шахматист Даниил Дубов отказался играть в маске на турнире Tata Steel Chess Tournament и не явился на матч против Аниша Гири. После этого россиянину было засчитано поражение. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

«Дубов указал, что принципиально отказывается играть в маске. Сам Дубов дал отрицательный результат при быстром сканировании. Он также прошел ПЦР-тест, результат которого, скорее всего, придет сегодня вечером», — сказано в сообщении.

Перед этим в окружении Дубова был сдан положительный тест. После этого организаторы турнира попросили россиянина играть в маске, чтобы защитить его соперника.

В декабре 2021 года Дубов был секундантом гроссмейстера Магнуса Карлсена во время его матча за шахматную корону против Яна Непомнящего. В итоге победителем стал норвежец, который по результатам 11 партий оформил титул чемпиона.

Эта помощь Дубова широко обсуждалась общественностью. Позже сам россиянин объяснил свои действия.

«Тут ведь не Россия против Норвегии. В этом случае я бы, конечно, скорее всего, не помогал бы норвежцам, но тут именно Непомнящий против Карлсена», — почеркнул Дубов.

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