Губерниев о словах Карпина о Дзюбе: ему на самом деле надо потренироваться

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина об отсутствии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальной команде. Слова Губерниева передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, Карпин достаточно расплывчато оценил вероятность возвращения Дзюбы в команду. «Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты — тренироваться и играть, а тренеры — тренировать и выбирать игроков», — заявил он.

«У нас еще есть время до стыковых матчей. Они же в конце марта. Если Дзюба будет готов, Карпин его позовет. У тренера будет информация по готовности игрока. Но нужно отринуть все амбиции, потому что наша задача — попасть на чемпионат мира. Карпин — умный дядька. Каждый сделает максимум как для страны, так и для себя. Лишь бы Дзюба был готов. Так что ему на самом деле надо потренироваться», — сказал Губерниев.

Во второй половине 2021 года Дзюба перестал попадать в основной состав «Зенита», выходя на поле в основном со скамейки запасных. Форвард неоднократно высказывал недовольство сложившейся ситуацией и даже поговаривал о возможном уходе из клуба. В конце декабря форвард отказался продлевать контракт с питерским клубом.

В текущем году Дзюба провел 27 матчей в рамках чемпионата России, в которых отличился 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Дзюба является лидером по числу голов, показателю «гол + пас» и среднему числу результативных действий за матч Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году.

Нападающий «Зенита» является лучшим бомбардиром чемпионатов России. В его активе 147 голов, в этом сезоне он обогнал Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном продлении контракта «Зенита» с Дзюбой.