Орлов о ситуации с контрактом Дзюбы: для начала пусть пробьется в основу «Зенита»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном продлении контракта «Зенита» с нападающим Артемом Дзюбой. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Что касается нового контракта, то для начала пусть Дзюба пробьется весной в основу «Зенита». Докажет, что он по-прежнему футболист высокого класса. Пока же не попадает в «старт» по объективным причинам. Не нужно тут искать заговор, какие-то интриги. Тренер — не враг себе, всегда ставит сильнейших», — сказал Орлов.

Во второй половине 2021 года Дзюба перестал попадать в основном состав «Зенита», выходя на поле в основном со скамейки запасных. Форвард неоднократно высказывал недовольство сложившейся ситуацией и даже поговаривал о возможном уходе из клуба. В конце декабря форвард отказался продлевать контракт с питерским клубом.

В текущем году Дзюба провел 27 матчей в рамках чемпионата России, в которых отличился 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Дзюба является лидером по числу голов, показателю «гол + пас» и среднему числу результативных действий за матч Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году.

Нападающий «Зенита» является лучшим бомбардиром чемпионатов России. В его активе 147 голов, в этом сезоне он обогнал Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин в очередной раз ответил на вопрос о возможности возвращения Дзюбы в национальную команду.