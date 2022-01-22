«Байер» объявил о подписании контракта с форвардом «Зенита» Азмуном

Леверкузенский «Байер» в соцсетях объявил о переходе иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Форвард петербургского клуба начнет выступать за немецкую команду с начала сезона-2022/2023. Соглашение подписано до 2027 года.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет €25 млн. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2022 года. Это может помочь немцам заполучить нападающего по привлекательной цене.

Иранец пополнил ряды клуба с берегов Невы зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами. Также на счету 26-летнего нападающего два гола в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Азмуна предложили «Милану».