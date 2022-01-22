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Мостовой рассказал об изменениях в мышлении после работы с Карпиным

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Футболист «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, как на него повлияла работа под руководством главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Слова Мостового передает «Спорт-Экспресс».

«Сто процентов поменялся. У тебя меняется мышление, ты понимаешь, как все это важно. Мне кажется, у Сутормина голова вообще поехала в этом плане: «сухой» стал, клещ какой-то», – сказал Мостовой.

Напомним, что сборная России под руководством Валерия Карпина заняла второе место в группе отборочного турнира к чемпионату мира, уступив Хорватии в заключительном матче. Это позволило россиянам попасть в стыковые матчи.

24 марта 2022 года пройдет встреча между сборными России и Польши. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее Мостовой рассказал о своей реакции на слова Карпина об уходе из сборной.

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