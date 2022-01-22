Карпин вновь ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в очередной раз ответил на вопрос о возможности возвращения нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду, передает «Спорт-Экспресс».

С того момента, как Карпин возглавил команду (летом 2021 года, сменив на посту Станислава Черчесова), по разным причинам Дзюба за национальную команду не сыграл. Специалист прокомментировал слова футболиста о том, что «он готов пойти навстречу сборной».

«Что это значит? Я не знаю. Что это за формулировка? Он футболист «Зенита», пускай тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом», — отметил Карпин.

Также наставник сборной России достаточно расплывчато оценил вероятность возвращения Дзюбы в команду.

«Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты — тренироваться и играть, а тренеры — тренировать и выбирать игроков», — заявил он.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу будущего нападающего Артема Дзюбы в питерском клубе. В конце 2021 года в СМИ появилась информация о том, что нападающий отказался продлевать контракт и намерен уйти из команды.