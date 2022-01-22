Экс-игрок «Спартака» Калиниченко критично высказался о трансферах команды

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко критично высказался о трансферах команды нынешней зимой, передает «Матч ТВ».

В зимнее трансферное окно столичный клуб подписал Данилу Пруцева, Даниила Хлусевича и Шамара Николсона. По мнению Калиниченко, эти трансферы, в первую очередь, направлены на глубину состава и работу на вырост.

«Чтобы «Спартак» боролся за Лигу чемпионов, покупки должны быть иного плана. По Николсону еще понятно, человек уже поиграл в чемпионате Бельгии и забил много мячей, и есть надежда, что он будет забивать за «Спартак», — заявил Калиниченко.

После 18-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб идет на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 23 балла и отставая от лидера — петербургского «Зенита» — на 15 очков. Также красно-белые продолжают выступление в Лиге Европы, в плей-офф турнира они вышли с первого места в группе.

Ранее сообщалось, что юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова заявила, что бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов подал в суд иск о восстановлении его на прежней должности в столичной команде.