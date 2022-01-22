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Тарпищев рассказал, почему Рублев является фаворитом в матче против Чилича на Australian Open

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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, почему он считает Андрея Рублева фаворитом матча против хорвата Марина Чилича в третьем круге Australian Open, передает РИА «Новости».

«Чилич — ветеран, Рублев его должен «забить». Интенсивность игры высокая у Андрея, поэтому должен справиться», — сказал Тарпищев.

Борьбу в турнире продолжат два россиянина — Андрей Рублев и Даниил Медведев.

Аслан Карацев в матче третьего круга Australian Open проиграл французскому спортсмену Адриану Маннарино 7:6, 6:7, 7:5, 6:4 и завершил свое выступление на турнире. Еще один теннисист, Карен Хачанов, также выбыл из розыгрыша после поражения от Рафаэля Надаля.

Ранее бывший теннисист, победитель семи турниров Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Андрей Чесноков объяснил, почему Аслану Карацеву не удалось выйти в следующий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

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