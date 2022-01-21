В «Химках» объяснили причины приглашения Мамаева и Жиркова

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал, что стало определяющим для приглашения в команду опытных футболистов – Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

«Главный критерий — уровень мастерства и мотивации выступления в нашей команде. Это касалось и Мамаева с Жирковым. Учитывали их желание играть за «Химки», достигать результата и приносить пользу. Но мы видим мотивацию Паши и Юры, их желание играть за наш клуб, нам этого достаточно. Мы знаем уровень мастерства Мамаева и Жиркова, главное, чтобы они были здоровы», — передает слова Габулова «Спорт-Экспресс».

В декабре 2021 года у Мамаева закончился контракт с «Ростовом». Позже стало известно, что игрок перешел в подмосковные «Химки». В этом сезоне он провел лишь шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

12 января «Химки» объявили о подписании контракта с защитником сборной России Юрием Жирковым. Предыдущим клубом футболиста был петербургский «Зенит». Последние полгода 38-летний игрок находился без клуба. На его счету 105 матчей за сборную России.

Ранее Габулов высказался о возможном возвращении Юрия Жиркова в сборную России.