Тренер сборной России заявил, что Бабиков не попадет в основной состав на ОИ

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что Антон Бабиков не сможет попасть в основной состав национальной команды на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Его слова передает «РИА Новости Спорт».

«Для меня было приятно, что победил именно Бабиков вчера. Он подтвердил то, что справился со своими проблемами, которые возникли у него в Рупольдинге, это значит, что он может. У меня тоже была грустная радость вчера, как и у Антона. Печально, что мы не можем спортсмена, который выигрывает этап Кубка мира, взять на Олимпийские игры. Если была бы нормальная квота, мы бы его взяли, менять мы никого не будем», — сказал Каминский.

Антон Бабиков стал победителем в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Вторым стал Тарьей Бё. Его отставание от Бабикова составило 9,7 секунды. Бронзу завоевал Карим Халили.

Для Бабикова это первая личная награда на этапах Кубка мира в этом сезоне. Лучшим результатом для него было шестое место в спринте на этапе в Оберхофе.

Биатлонист не вошел в основной состав сборной России на Олимпиаду в Пекин, он едет в качестве запасного.

Ранее чемпион мира по биатлону Иван Черезов высказался о возможном выступлении Бабикова на Олимпийских играх — 2022.