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Габулов высказался о возможном возвращении Жиркова в сборную России

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Global Look Press

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о том, что новоиспеченный защитник клуба Юрий Жирков может вернуться в сборную России. Слова Габулова передает «Спорт-Экспресс».

«Для «Химок» важнее, чтобы он нам помог остаться в РПЛ. Но если Валерий Карпин посчитает, что Юра необходим сборной, то, конечно, мы пожелаем удачи и доставим в Новогорск в наилучшем виде», — сказал Габулов.

12 января «Химки» объявили о подписании контракта с защитником сборной России Юрием Жирковым. Срок контракта рассчитан до конца этого сезона, но может быть продлен еще на один год.

Предыдущим клубом футболиста был петербургский «Зенит», в котором он выступал на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России. Последние полгода 38-летний игрок находился без клуба.

Жирков сыграл 105 матчей за национальную сборную России. В составе национальной команды он становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переходе Жиркова в «Химки».

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Футбол. Чемпионат России
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