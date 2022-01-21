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Форвард сборной Чехии по хоккею назвал фаворитов Олимпиады

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РИА

Форвард сборной Чехии по хоккею Лукаш Седлак поделился ожиданиями от Олимпиады, передает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Чехия не является фаворитом олимпийского турнира. Сборные России, Финляндии, Швеции каждый год собирают очень сильные команды. Но это, конечно, не означает, что Чехия не сможет сражаться за золото», — сказал Седлак.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

22 декабря НХЛ официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге. Всего в Играх примут участие 12 мужских команд.

Ранее почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отреагировал на информацию о том, что хоккейный турнир пекинской Олимпиады могут перенести на лето.

«Я даже не знаю, что сказать», — отметил Фазель.

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Олимпиада 2022
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