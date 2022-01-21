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«Милану» предложили купить форварда «Зенита»

«Милану» предложили купить форварда «Зенита» Азмуна, но итальянский клуб ответил отказом

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Twitter

Итальянскому «Милану» предложили купить форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, передает журналист Николо Скира в Twitter.

Отмечается, что «Милан» ответил отказом на это предложение.

В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает второе место, набрав 48 очков. Лидирует в турнире «Интер», имея в активе 50 баллов.

Азмун провел за «Зенит» 21 матч в 2021 году и забил десять мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка России.

27-летний нападающий является лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ наравне с бразильцем Вагнером Лавом, который выступал за ЦСКА.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что в зимнее трансферное окно «Зениту» ни в коем случае не нужно продавать иранского нападающего Сердара Азмуна.

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