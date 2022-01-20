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Биатлонистка Резцова: на Олимпиаду едут не для того, чтобы потусить

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РИА Новости

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова рассказала, какие цели преследует во время поездки на Олимпийские игры в Пекин.

«Если бы мне летом сказали, что я поеду на Олимпиаду как первый номер сборной России, — это был бы крутяк. Поверила бы легко. А что? Я от скромности не умру!

Еду на Олимпиаду выигрывать. А для чего еще мне туда ехать? Для чего каждый человек едет на Олимпиаду? Нет, не потусить. Да, я буду кайфовать — сто процентов, каждый день, от каждой гонки и от каждой тренировки», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

В этом сезоне для Резцовой лучшим результатом на этапах Кубка мира в личных гонках было третье место на этапе во Франции.

Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля. Всего в биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей.

В состав женской сборной России на Олимпиаду вошли: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Мужчин в Пекине будут представлять Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Антон Бабиков (запасной).

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как относится к критике в свой адрес.

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