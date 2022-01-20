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«Рейнджерс» победили «Торонто» благодаря двум очкам Панарина

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AP

«Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 6:3.

За «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Райан Ривз (дважды), Адам Фокс (дважды), Райан Строум и Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин сделал две голевые передачи. За «Торонто» забили Илья Михеев, Митч Марнер и Майкл Бантинг.

Таким образом, «Нью-Йорк» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, имея в активе 56 очков. «Торонто» занимает шестую позицию на Востоке, набрав 51 балл.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Каролиной». Встреча пройдет 22 января. «Торонто» 23 января в гостях сыграет с «Айлендерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:3.

Голы: Ривз, Фокс, Строум, Крайдер — Михеев, Марнер, Бантинг.

Ранее журналист Майк Макинтайр высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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Хоккей. НХЛ
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