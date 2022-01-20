Галицкий: мы доведем одиннадцать выпускников до состава «Краснодара»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий в эфире «Матч Премьер» заявил о планах клуба на собственных воспитанников.

«Мы доведем одиннадцать выпускников до состава. Никто не заметил, что мальчики сразу встали в состав. Если видим, что они не проходят, отдадим их. Разговаривал с Фарке. Он в восторге от молодых», — сказал Галицкий.

После 18 туров «Краснодар» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 29 очков.

Напомним, что 13 января «Краснодар» сообщил о назначении немца Даниэля Фарке главным тренером команды. Соглашение с ним рассчитано до лета 2024 года. Немец — всего лишь четвертый иностранный специалист в клубе Галицкого. До этого с командой работали серб Славолюб Муслин, белорусы Олег Кононов и Виктор Гончаренко.

Ранее Галицкий рассказал, что нужно сделать, чтобы его клуб стал чемпионом России.