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Тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал реакцию Роналду на замену

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Laszlo Geczo/Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал эмоциональный всплеск нападающего команды Криштиану Роналду после замены в матче Английской премьер-лиги против «Брентфорда» (3:1). Слова Рангника передает BBC Sport.

Напомним, Роналду бросил куртку на землю после замены на 71-й минуте.

«Это нормально, нападающий хочет забивать. Но он играл после небольшого повреждения, и важно было помнить, что впереди у нас еще один матч. Кроме того, после того, что произошло в матче с «Астон Виллой», на этот раз нам пришлось защищать преимущество, важно было вернуться к пятерке защитников», — сказал Рангник.

На 55-й минуте нападающий манкунианцев Энтони Эланга открыл счет. Через семь минут его партнер Мэйсон Гринвуд укрепил преимущество «Манчестера». На 77-й минуте нападающий Маркус Рэшфорд забил третий мяч клуба из Манчестера. Единственный мяч в составе «Брентфорда» на 85-й минуте забил Иван Тони.

После 21 матча «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 35 очков. «Брентфорд» после 22 сыгранных встреч занимает 14-ю позицию, добыв 23 балла.

В следующем матче «Манчестер» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом». Встреча состоится 22 января. «Брентфорд» в этот же день примет «Вулверхэмптон».

Ранее Роналду высказался о матче с «Брентфордом».

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Футбол. Чемпионат Англии
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