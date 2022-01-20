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«Ференцварош» проиграл свой первый матч под руководством Черчесова

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Reuters

«Ференцварош» в товарищеском матче потерпел поражение от словацкого клуба ДАК со счетом 0:2.

Отметим, что это был первый матч венгерского клуба под руководством российского тренера Станислава Черчесова.

Напомним, Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы. Летом прошлого года Черчесов был отправлен в отставку.

После 17 туров «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии. 26 января Черчесов проведет свой первый официальный матч на посту главного тренера команды из Будапешта.

Ранее сообщалось, что член попечительского совета Российского футбольного союза (РФС), председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон сыграл одну из ведущих ролей в увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

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