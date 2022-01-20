Глава UFC объяснил отказ включить Нурмагомедова в список лучших бойцов MMA

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, почему не стал включать экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова в тройку лучших бойцов UFC. Слова Уайта передает The Mirror.

Уайт заявил, что Андерсон Силва провел в октагоне больше времени, чем Хабиб и добился большего в смешанных единоборствах. Кроме того, президент UFC заявил, что что дагестанский боец выступал уже в другую эпоху. Но Уайт отметил, что Нурмагомедов уверенно доминировал над соперниками.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

В тройку лучших по версии Уайта вошли Андерсон Сильва, Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс. Также он отметил, что Камару Усман уже близок к тому, чтобы оказаться в этом списке.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал отсутствие Нурмагомедова в тройке Даны Уайта.