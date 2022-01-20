Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Байден убежден, что Путин не хочет войны 01:29
Миллионеры попросили собирать с них больше налогов 01:28
Экс-игрок «Барселоны»: чем раньше «Барса» забудет о Месси... 01:28
Байден пригрозил России катастрофой 01:27
Медик предупредил, что заражение омикроном не защитит от других штаммов коронавируса 01:19
«Скандал»: турецкие СМИ обсуждают нашумевшую презентацию Языджи в ЦСКА 01:16
Байден оценил перспективы вступления Украины в НАТО 01:15
Стало известно, сколько хочет получать Шевченко в сборной Польши 01:04
Байден назвал главную цель республиканцев 01:04
Шольц предложил России признать, что сила в правде 00:59
Бесплатная ставка 2000 р.

Глава UFC объяснил отказ включить Нурмагомедова в список лучших бойцов MMA

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, почему не стал включать экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова в тройку лучших бойцов UFC. Слова Уайта передает The Mirror.

Уайт заявил, что Андерсон Силва провел в октагоне больше времени, чем Хабиб и добился большего в смешанных единоборствах. Кроме того, президент UFC заявил, что что дагестанский боец выступал уже в другую эпоху. Но Уайт отметил, что Нурмагомедов уверенно доминировал над соперниками.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

В тройку лучших по версии Уайта вошли Андерсон Сильва, Жорж Сен-Пьер и Джон Джонс. Также он отметил, что Камару Усман уже близок к тому, чтобы оказаться в этом списке.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал отсутствие Нурмагомедова в тройке Даны Уайта.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть