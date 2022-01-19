Губерниев: в нашем мире есть красивые умные женщины, а есть Виктория Боня!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику Виктории Бони в свой адрес. Ранее телеведущая, комментируя скандальную презентацию турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, заявила, подобные шутки над русскими женщинами — беспредел. И заметила, что при виде подобных шуток ей сразу же вспоминаются такие люди, как Губерниев, Соловьев, Милонов.

«Какая же дура Виктория Боня! Вика вдруг представила, что было если бы она пришла ко мне в прямой эфир. Мы сразу бы начали цитировать знаменитую поэзию «А ты прекрасна без извилин», которую Боня ни разу в своей жизни не читала. В нашем мире есть прекрасные женщины, красивые умные женщины, а есть Виктория Боня!», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях и спустя 30 минут после публикации был удален из соцсетей ЦСКА, а главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за презентацию Языджи. Позже в клубе заявили, что сотрудники, которые создавали и выкладывали на клубные ресурсы это видео, отстранены от работы.

Ранее телеведущая Виктория Боня отреагировала на скандальное видео ЦСКА с презентацией Языджи.