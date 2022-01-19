Экс-футболист «Милана» и «Реала» получил 9 лет за групповое изнасилование

Кассационный суд в Риме (последняя судебная инстанция) отклонил апелляцию адвокатов экс-нападающего сборной Бразилии Робиньо и подтвердил

ранее озвученный приговор. Футболист приговорен к девяти годам тюремного заключения за групповое изнасилование. Об этом сообщает издание Ge.globo.

В ноябре 2017 года Робиньо и еще пять человек были признаны виновными в изнасиловании 23-летней албанской девушки и приговорены к девяти годам тюремного заключения. По словам экс-футболиста, у него был сексуальный контакт с девушкой, однако все было по взаимному согласию.

За свою карьеру 37-летний Робиньо выступал за такие именитые клубы, как «Сантос», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Милан». Форвард выигрывал чемпионаты Бразилии, Испании и Италии.

В составе сборной Бразилии игрок провел 100 матчей и отметился 29 забитыми голами. Дважды Робиньо становился победителем Кубка Конфедераций и один раз стал чемпионом Южной Америки.

Ранее сообщалось, что Робиньо жестоко унизил свою жертву перед изнасилованием.