ЦСКА отстранил сотрудников, разместивших скандальный пост с презентации Языджи

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов заявил, что разместившие скандальный пост с презентации новичка клуба Юсуфа Языджи сотрудники отстранены от работы.

«Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и не приемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», — сказал Аксенов «Спорт-Экспрессу».

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях и спустя 30 минут после публикации был удален из соцсетей ЦСКА, а главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за презентацию Языджи.

Ранее сообщалось, что юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский назвал скандальный ролик ЦСКА провалом.