Талалаев об отношениях в команде: чеченские игроки ревностно относятся к замечаниям

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Андрей Талалаев рассказал о том, как строятся отношения между ним и спортсменами.

«Вообще восприятие наших и легионеров отличается. Россияне хуже умеют проигрывать — в детстве их приучили, что это маленькая трагедия, война. Иностранцы не так зациклены на поражениях. А тут еще и регион. Чеченские ребята не привыкли к резкости, повышению голоса. Ревностно относятся к замечаниям. Пришлось перестраиваться всем», — передает слова Талалаева Sport24.

Талалаев возглавил чеченскую команду летом 2020 года. За последние два года он успел поработать в самарских «Крыльях Советов» и «Химках»

В текущем сезоне после 18 туров его команда располагается на седьмом месте. Осенью прошлого года грозненцы выбыли из Кубка России, проиграв волгоградскому «Ротору» в серии пенальти.

Следующий матч подопечные Андрея Талалаева проведут 27 февраля дома против «Уфы».

Ранее комментатор Геннадий Орлов рассказал, что «Зениту» стоит обратить внимание на игрока «Ахмата».

«Уткин — хороший игрок, я видел, что на него претендует три топ-клуба! Думаю, он сейчас выглядит даже лучше, чем Фомин из «Динамо», — отметил Орлов.