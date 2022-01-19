Журналист Орлов о словах Игнатова про «Зенит»: кто он вообще такой?

Журналист Геннадий Орлов отреагировал на слова футболиста «Спартака» Михаила Игнатова о том, что красно-белые сохраняют шансы догнать петербургский «Зенит» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт день за днем».

«Какой-то Игнатов, кто вообще такой Игнатов. Я еще и должен комментировать слова Игнатова, ну как это. Ладно слова Карпина, какого-то другого тренера. Ну что за Игнатов, зачем?» — сказал Орлов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает девятое место, набрав 23 очка. «Зенит» располагается на первой строчке. Сине-бело-голубые имеют в активе 38 баллов.

15 декабря «Спартак» сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией, который проработал в клубе полгода. Под руководством португальского специалиста в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые после 18 туров расположились на девятом месте. 17 декабря красно-белые объявили о назначении на эту должность итальянского специалиста Паоло Ваноли. Также в конце года клуб назначил нового спортивного директора. Им стал бывший менеджер «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани.